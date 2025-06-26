Mısır, Doğalgaz Tedarikine Yeniden Başlıyor

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Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle doğalgaz tedarikinde yaşanan kesintilerin sona ereceğini ve birçok fabrikaya doğalgaz pompalama işlemlerinin cuma gününden itibaren yeniden başlayacağını açıkladı.

KAHİRE, 26 Haziran (Xinhua) -- Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, İsrail ile İran arasında son günlerde yaşanan çatışmaların neden olduğu kesintilerin ardından cuma günü birçok fabrikaya doğalgaz tedarikini yeniden başlatacaklarını söyledi.

Medbuli, çarşamba günü ülkenin kuzeyinde kıyı kenti Yeni El Alameyn'de düzenlenen haftalık kabine toplantısında, "Son günlerde doğalgaz arzındaki açık nedeniyle durdurulan doğalgaz pompalama işlemleri cuma sabahından itibaren çok sayıda fabrikaya yeniden başlayacak" dedi.

Medbuli, genel ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri doğrultusunda ülkenin sanayi sektörünün işleyişini sürdürmek için gerekli enerji arzını güvence altına almaya kararlı olduklarını belirtti.

Mısır, İsrail-İran çatışmaları nedeniyle elektrik üretimini sürdürmek için acil durum planını devreye sokarak bazı fabrikalara verilen doğalgazı kesmiş ve elektrik santrallerinde akaryakıt ve dizel kullanmaya başlamıştı.

İsrail'in Mısır ve Ürdün'e doğalgaz ihracatında kilit rol oynayan Leviathan açık deniz sahası, çatışma sırasında kapatılmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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