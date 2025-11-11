Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor: İkili İlişkiler Masaya Yatırılacak

(ANKARA) - Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati, yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Abdulati ile yapacağı görüşmede, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Bakan Fidan görüşmede, Gazze'de ateşkesin tam olarak uygulanmasının hayati önem taşıdığını belirtecek, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden inşa sürecine katkı sağlamaya hazır olduğunu dile getirecek.

Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati, yarın Türkiye'ye geliyor.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Abdulati eş başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı yapılacak. İlgili kurumlardan yetkililerin de katılacağı toplantıda, 2026 yılında iki ülke Cumhurbaşkanlarının eş başkanlıklarında Kahire'de düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı'nın hazırlıkları ele alınacak.

Fidan'ın Abdulati ile yapacağı görüşmede, Türkiye ve Mısır arasında müzakereleri devam eden anlaşmalar ile ikili ilişkilerin, siyasi, ekonomik, ticari ve askeri başta olmak üzere tüm yönleriyle kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

Hakan Fidan, iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin 15 milyar dolara yükseltilmesi hedefi kapsamında, karşılıklı yatırımların teşviki, savunma sanayi, ulaştırma, bağlantısallık ve enerji dahil çeşitli alanlarda iş birliğinin artırılması gerektiğini dile getirecek.

Gazze'de ateşkesin tam olarak uygulanmasının hayati önem taşıdığını vurgulayacak Fidan, ateşkesin müteakip aşamalarına dair mevkidaşıyla görüş alışverişinde bulunacak. Fidan, İsrail'in ihlallerine rağmen, Filistin tarafının ateşkes şartlarına riayet ettiğini ve süreci sorumlu biçimde yürüttüğünü ifade edecek, uluslararası toplumun, Gazze'nin yeniden inşasına yönelik girişimlere destek vermesi gerektiğini belirtecek, Türkiye'nin yeniden inşa sürecine katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade edecek.

Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik Türkiye'nin açık desteği belirtilecek

Bakan Fidan görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde kalıcı istikrarın temini için yürütülen çabalar ve temaslar hakkında mevkidaşıyla görüş alışverişinde bulunacak. Fidan, Libya'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin kalıcı hale gelmesine yönelik ortak iradeyi vurgulayacak, bu çerçevede Mısır ile süregelen istişare ve temaslardan duyulan memnuniyeti dile getirecek.

Görüşmede, Doğu Akdeniz'de barış, refah ve istikrarın hakim olduğu bir bölge olarak ön plana çıkmasına yönelik iki ülkenin sunabileceği katkıların değerlendirilmesi de bekleniyor. Bakan Fidan, Sudan'da devam eden çatışmalardan duyulan endişeyi belirterek Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik Türkiye'nin açık desteğinin altını çizecek, çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmak için diyaloğun önemine dikkat çekecek.

"Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ve ihracat ortağı"

Bakanlık yetkilisi, Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkilerin son dönemde üst düzey temas ve ziyaretlerle güçlendiğini belirterek, son dönemdeki temasları anımsattı. Yetkili, "Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ve ihracat ortağıdır. 2024 yılında ticaret hacmi 8,8 milyar dolar seviyesine ulaşmış, ihracat 4,2 milyar dolar, ithalat ise 4,6 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. İkili ticaret hacmi için önümüzdeki döneme yönelik ortak hedef iki Cumhurbaşkanı tarafından 15 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Mısır'daki Türk yatırımlarının değeri 4 milyar Dolar seviyesine ulaşmıştır" dedi.

İkili ilişkilerdeki güçlenme eğiliminin, bölgesel istikrar ve barış arayışlarında iki önemli aktör olan Türkiye ve Mısır'ın konumlarının pekişmesine de katkı sağladığını vurgulayan yetkili, "Son dönemde Türkiye ile Mısır arasında güçlenen bölgesel diyalog ve temaslar, iki ülkenin dış politika hedeflerine ve geniş bir yelpazede bölgesel güvenlik ve istikrar için fayda sağlayıcı kazanımlara vesile teşkil etmiştir" değerlendirmesini yaptı.