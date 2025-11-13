Haberler

Mısır Dışişleri Bakanı: Suudi Arabistan ile İlişkilerimiz Güçlü ve Tarihi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan ile olan ilişkilerindeki gerginlik iddialarını asılsız olarak değerlendirerek, iki ülkenin ilişkisinin sağlam ve tarihi bir temele dayandığını vurguladı.

Mısır'ın en-Nehar televizyon kanalında katıldığı bir programda, iki ülke arasındaki gerginlik iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Abdulati, "Gerginlik iddiaları asılsızdır ve bu, Mısır-Suudi Arabistan ilişkilerinin doğası ile özel niteliğinin yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır." dedi.

Abdulati, Mısır ve Suudi Arabistan'ın Arap ve İslam dünyasındaki "önemli rolüne" dikkati çekerek, "İki ülke arasındaki ilişkiler, aile bağları ve tarihsel birikim üzerine kuruludur. Bu sağlam ilişkiler, ortak Arap ve İslam eylemine önemli katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Üçüncü tarafların, iki ülke ilişkilerini manipüle etmeye çalıştığına işaret eden Abdulati, "Bazı üçüncü taraflar, durumu istismar etmeye çalışsa da bu iki kardeş halkın bilincini yanıltamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır ve Suudi Arabistan yetkilileri arasında sık sık karşılıklı ziyaret ve temaslar gerçekleşmesine rağmen zaman zaman sosyal medya platformlarında, iki ülke arasında "gerginlik" olduğuna dair iddialar gündeme geliyor.

Haberler.com
