Mısır Dışişleri Bakanı, Suriye krizinin bir an önce çözülmesini istediklerini söyledi

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suriye krizinin bir an önce çözüme kavuşmasını istediklerini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şukri, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya geldi.

Görüşmenin Suriye'de siyasi çözüm için BM misyonuyla sürdürülen koordinasyon çerçevesinde gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, "Bakan Şukri, Mısır'ın, Suriye krizinin bir an önce çözüme kavuşması isteği çerçevesinde siyasi sürecin canlandırılmasının önemini vurguladı." ifadeleri kullanıldı.

Suriye krizinin uluslararası kararlar doğrultusunda çözülmesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, Pedersen'in de Mısır'ın krizi çözmeye ilişkin çabalarını takdir ettiği aktarıldı.

Şukri ile Pedersen'in aralarındaki istişare ve koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldığı kaydedilen açıklamada, Mısır'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'ye yardımlarının da görüşmede ele alındığı ifade edildi.