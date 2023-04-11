Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Yunan mevkidaşı Dendias ile ikili ilişkileri görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Atina ziyareti kapsamında Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Şukri, Yunan mevkidaşı Dendias ile yaptığı basına kapalı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Mısır ve Yunanistan'ın tarihi ilişkilere sahip olduğunu ifade eden Şukri, "İki ülkenin halkları arasındaki ilişkiler asırlar öncesine kadar dayanıyor. Biz bunun ilişkilerimizin gelişmesine ve istikrarlı olmasına da yansıdığını görüyoruz." dedi.

Şukri, iki ülke arasındaki görüşmelerin çok şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü söyleyerek "Uluslararası ve bölgesel düzeyde Doğu Akdeniz'de istikrar ve barışın sağlanmasına yönelik politikamız aynı ve çıkarlarımız ortak." ifadelerini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanı ayrıca, başta elektrik olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğine sahip olduklarını belirterek, Mısır ve Yunanistan'ın karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı stratejik bir ilişkiye sahip olduğunu kaydetti.

Şukri'nin bugün başladığı Yunanistan ziyaretinin kaç gün süreceğine ilişkin detay paylaşılmadı.