Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Sudanlı yetkiliyle ülkesindeki son gelişmeleri görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, başkent Kahire'ye gelen Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın Temsilcisi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Defallah el- Hac ile Sudan'daki son gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şukri, Hac ile yaptığı görüşmede, Sudan halkının can güvenliğinin korunması için ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu.

Şukri, ülkesinin Sudan krizine yönelik sabit tutumunu yineleyerek insani yardım faaliyetlerine imkan sağlanması ve anlaşmazlıkların çözümü çerçevesinde ciddi bir diyaloğun başlatılması için tarafların ateşkese bağlı kalmasının önemini vurguladı.

Ülkesinin Sudan krizini bir "iç mesele" olarak nitelendirdiğini ifade eden Mısırlı Bakan, tüm uluslararası ve bölgesel tarafların Sudan'ın egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hac da bu süreçte ülkeye gelen Sudanlılara ev sahipliği yaptığı için Mısır'a teşekkür etti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda 528 kişinin öldüğünü, 4 bin 599 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ordu ve HDK, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabaları ile ateşkesi 1 Mayıs gece yarısından itibaren 72 saat daha uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.