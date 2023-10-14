Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: "Filistinliler üzerindeki ciddi insani etkilerin üstesinden gelmek için çalışmanın önemi konusunda Türkiye ile ortak...
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: "Filistinliler üzerindeki ciddi insani etkilerin üstesinden gelmek için çalışmanın önemi konusunda Türkiye ile ortak bir vizyonu paylaşıyoruz"
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: "Filistinliler üzerindeki ciddi insani etkilerin üstesinden gelmek için çalışmanın önemi konusunda Türkiye ile ortak bir vizyonu paylaşıyoruz"
Kaynak: AA / Güncel