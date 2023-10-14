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Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: "Filistinliler üzerindeki ciddi insani etkilerin üstesinden gelmek için çalışmanın önemi konusunda Türkiye ile ortak...

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Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: "Filistinliler üzerindeki ciddi insani etkilerin üstesinden gelmek için çalışmanın önemi konusunda Türkiye ile ortak bir vizyonu paylaşıyoruz"

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: "Filistinliler üzerindeki ciddi insani etkilerin üstesinden gelmek için çalışmanın önemi konusunda Türkiye ile ortak bir vizyonu paylaşıyoruz"

Kaynak: AA / Güncel

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