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Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry, Türkiye'ye geliyor

Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry, Türkiye'ye geliyor

Güncel Haberler

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'in, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'in, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 13 Nisan 2023 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler ele alınacaktır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Mısır Politika Güncel Haberler

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