Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry Yarın Türkiye'ye Geliyor

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı, ziyarete ilişkin “Ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler ele alınacaktır” açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Shoukry görüşmelerinin ardından basın toplantısı da düzenleyecek.

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı, ziyarete ilişkin "Ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler ele alınacaktır" açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Shoukry görüşmelerinin ardından basın toplantısı da düzenleyecek.

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, "Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 13 Nisan 2023 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler ele alınacaktır" ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı ile yarın Bakanlık'ta ortak basın toplantısı da düzenleyecek.

NE OLMUŞTU?

Mısır'da, dönemin Genelkurmay Başkanı Abdülfettah es-Sisi, 3 Temmuz 2013'te askeri darbe yapmıştı. Seçimle iş başına gelen Muhammed Mursi, askeri darbenin ardından görevinden alınıp hapse atılmıştı. Türkiye, Mursi'nin yerine Sisi geçince, büyükelçisini çekerek Mısır ile ilişkilerini askıya almıştı. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, 2013 yılından bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar seviyesinde yürütülüyor.

Erdoğan, Sisi hakkında, "Beni Sisi ile barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum. Halkın yüzde 52'sinin oyunu almış Mursi'yi ve arkadaşlarını mahkum eden bir anti-demokratla aynı masaya oturmam" diye konuşmuştu.

Erdoğan, 20 Kasım 2022 tarihinde FIFA 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni için gittiği Katar'da Sisi ile görüşmüştü. Sisi, 7 Şubat'ta Erdoğan'ı arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 'Geçmiş olsun' dileğinde bulunmuştu.

Shoukry 27 Şubat 2023 tarihinde, 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'ye dayanışma ziyaretinde bulunmuş; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 18 Mart 2023 tarihinde Mısır'a giderek mevkidaşı ile görüşmüştü.

Çavuşoğlu hafta başında katıldığı bir televizyon programında ise Shoukry'nin ziyaretinde Mısır ile karşılıklı Büyükelçi atamasına ilişkin açıklama yapabileceklerini belirtmişti.