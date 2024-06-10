Mısır Dışişleri Bakanı, Rus-Arap toplantısı teklifinden memnuniyet duydu

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Rusya'nın Gazze Şeridi'ndeki krizin ele alınacağı Rus-Arap toplantısı yapılması teklifinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Rusya'nın dönem başkanlığında Nijniy Novgorod kentinde düzenlenen BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısına katılan Şukri, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

İki bakanın görüşmesinde, Gazze Şeridi'ndeki kriz ve çözüm yolları, ikili ilişkiler ve iş birliği, Rusya-Ukrayna savaşı ve Sudan krizindeki gelişmeler ele alındı.

Şukri, Moskova'nın 5 Arap ülkesi dışişleri bakanları ile Rusya arasında Gazze krizine ilişkin bir toplantı düzenlenmesi teklifini memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Açıklamada, söz konusu 5 Arap ülkesinin hangi ülkeler olduğu konusuna açıklık getirilmedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'nin Lavrov'a, ülkesi ile Katar'ın arabuluculuk yaptığı Gazze Şeridi'nde ateşkes ve ilgili diğer konulara ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiği belirtildi.