Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Uluslararası Topluma Çağrı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati, uluslararası toplumun İsrail'in "sorumsuz ve kabul edilemez" politikalarına karşı harekete geçmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Abdülati ile İngiliz mevkidaşı David Lammy arasında yapılan telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ve insani yardımların engelsiz girişinin sağlanması konuları ele alındı.

Mısır ile İngiltere arasındaki ilişkilerde son dönemde kaydedilen olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını belirten Abdülati, bağların stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi için çabaların sürdüğünü ifade etti.

Mısır'ın özellikle ekonomi, ticaret ve yatırımlar alanında ilişkileri daha da geliştirmeye hazır olduğunu dile getiren Abdülati, İsrail tarafının bölgede gerilimi artırabilecek söylem ve uygulamalarına dikkati çekerek, "Uluslararası toplumun bu sorumsuz tutumlara karşı sesini yükseltmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Büyük İsrail vizyonu" açıklamalarını eleştiren Abdülati, söz konusu söylemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bölgede şiddet sarmalını körüklediğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı ayrıca, bazı ülkelerin Filistin devletini tanıma yönündeki kararlarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin tanınması, bölgede kalıcı barış ve istikrar açısından tek gerçek çıkış yoludur." ifadelerini kullandı.