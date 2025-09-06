Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a Gazze'deki Ateşkes Çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze'deki savaşın devam etmesinin vahim sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu ve ABD Başkanı Donald Trump'a ateşkes konusunda rol oynama çağrısı yaptı.

Abdulati, Washington Examine dergisi için "Gazze'de Yol Ayrımında: Ateşkes Anlaşması Neden Belirleyici" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Gazze savaşında önemli bir yol ayrımında olduklarını kaydeden Abdulati, yazısına şöyle devam etti:

"Bu savaşı ya sonlandıracağız ya da süresiz devam ettireceğiz. Bu durumda da vahim sonuçları olacak. Mısır ve Katar tarafından önerilen ateşkes önerisi bölgeyi daha fazla kan dökülmesinden koruyacak ve toparlanmanın yolunu açacaktır. Bu anlaşma, bir yandan Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılmasını, diğer yandan da İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını garanti altına alıyor. Bu, çatışmayı, bitmek bilmeyen bir şiddet döngüsünden sükunete götürecek bir adım. Hamas bu öneriyi kabul etti, artık top İsrail'de. Onun vereceği karar ya çatışmanın sona ermesine ya da devam etmesine yol açacak. Ateşkes önerisi, ilerleme sağlanabilecek makul bir yol sunuyor. Mısır da uluslararası ve bölgesel paydaşlarıyla bu çalışmaları desteklemek için yılmadan çalışacak. Bugün Gazze'de ateşkesle ilgili yapılan seçimler, bölgenin yakın geleceğini şekillendirecek. O nedenle tüm tarafların sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor."

ABD Başkanı Trump'ın, dünya çapında barış çabalarının desteklenmesi konusunda oynadığı role de atıfta bulunan Abdulati, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunu Azerbaycan ile Ermenistan arasında ve Afrika'da Ruanda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında gördük.

(Trump'ın) Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabaları da Avrupa'da barışın sağlanmasında hayati önem taşıyor. Daha da önemlisi, (Trump) 19 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında imzalanan ilk ateşkes anlaşmasında da kilit rol oynadı.

Orta Doğu'da barışın sağlanması, bu çabaları taçlandıracak. Bugün, Gazze'deki trajediyi uzlaşma fırsatına dönüştürmek için bu ruha acilen ihtiyaç var."