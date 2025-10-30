Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Sudan'a İnsani Ateşkes Çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Sudan'da ülkeyi bölmeye yönelik her türlü girişimi önleyecek kapsamlı bir siyasi sürecin başlatılması için insani bir ateşkes çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Abdulati, ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abdulati, Boulos ile yaptığı görüşmede, "Mısır'ın Sudan'ın birliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği dile getirerek, Sudan'ın bölünmesine ilişkin planları tamamen reddetme konusunda kararlı bir tutuma sahip olduklarını" vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Sudan'da ülkeyi bölmeye yönelik her türlü girişimi önleyecek kapsamlı bir siyasi sürecin başlatılması ve kalıcı bir ateşkesin önünü açmak için hızlı ve etkili bir insani ateşkes çağrısında bulundu.

Abdulati, Fletcher ile yaptığı telefon görüşmesinde ise Sudan'daki mevcut krize uluslararası müdahalenin güçlendirilmesi ve insani yardımların en çok etkilenen gruplara ulaştırılmasının sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkarması ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence etmesi, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.