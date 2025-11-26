Mısır Dışişleri Bakanı Lübnan Ziyaretinde Destek Vurgusu Yaptı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin ülkesinin Lübnan'a yönelik desteğini yineleyerek, Lübnan'ın güvenliğini ve istikrarını tehdit eden riskleri önlemek için yoğun çabalar yürüttüklerini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Abdulati'yi kabul etti.

Görüşmenin ardından konuşan Abdulati, son bir buçuk yılda 4'üncü kez Lübnan'ı ziyaret ettiğini dile getirerek, bu ziyaretlerin, Mısır'ın Lübnan'ın güvenlik ve istikrarına verdiği önemin bir yansıması olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki koordinasyonun önemini vurgulayan Mısır Dışişleri Bakanı, ikili ilişkilerde yaşanan olumlu ivmeyi memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Lübnan hükümetinin silahların "devlet tekelinde" toplanmasına ilişkin aldığı karara tam destek verdiklerini aktaran Abdulati, "Lübnan'ın güvenliğini ve istikrarını tehdit eden riskleri önlemek için yoğun çabalar yürütüyoruz. Bu çabalar durmayacak." ifadesini kullandı.

İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarının derhal durdurulması gerektiğinin altını çizen Abdulati, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatları doğrultusunda Kahire'nin, ateşkesi desteklemek, İsrail saldırıların tırmanmasını önlemek ve ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla elindeki tüm imkanları seferber ettiğini kaydetti.