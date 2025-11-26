Haberler

Mısır Dışişleri Bakanı Lübnan Ziyaretinde Destek Vurgusu Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Lübnan'a yönelik desteklerini yineleyerek, ülkenin güvenliğini tehdit eden riskleri önlemek için yürütülen çabaları vurguladı. Abdulati, Mısır'ın Lübnan'ın istikrarına verdiği önemi ve iki ülke arasındaki olumlu ilişkileri dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin ülkesinin Lübnan'a yönelik desteğini yineleyerek, Lübnan'ın güvenliğini ve istikrarını tehdit eden riskleri önlemek için yoğun çabalar yürüttüklerini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Abdulati'yi kabul etti.

Görüşmenin ardından konuşan Abdulati, son bir buçuk yılda 4'üncü kez Lübnan'ı ziyaret ettiğini dile getirerek, bu ziyaretlerin, Mısır'ın Lübnan'ın güvenlik ve istikrarına verdiği önemin bir yansıması olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki koordinasyonun önemini vurgulayan Mısır Dışişleri Bakanı, ikili ilişkilerde yaşanan olumlu ivmeyi memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Lübnan hükümetinin silahların "devlet tekelinde" toplanmasına ilişkin aldığı karara tam destek verdiklerini aktaran Abdulati, "Lübnan'ın güvenliğini ve istikrarını tehdit eden riskleri önlemek için yoğun çabalar yürütüyoruz. Bu çabalar durmayacak." ifadesini kullandı.

İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarının derhal durdurulması gerektiğinin altını çizen Abdulati, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatları doğrultusunda Kahire'nin, ateşkesi desteklemek, İsrail saldırıların tırmanmasını önlemek ve ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla elindeki tüm imkanları seferber ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı

Polis memuru para için kayınvalidesini bağ evinde öldürdü
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.