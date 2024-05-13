Üye Girişi
Haberler

Mısır Dışişleri Bakanı İsrail'in Gazze'ye saldırılarını tehdit olarak değerlendirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının bölgenin istikrarı için büyük bir tehdit olduğunu belirtti. Şukri, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki gelişmeleri ve insani yardımların engellenmesini ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in Refah dahil Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürmesinin, bölgenin istikrarı üzerinde büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Blinken ile Şukri, Gazze'deki gelişmeler, İsrail'in Refah'taki askeri "operasyonları" ve Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirerek insani yardımların girişine engel olması konularını değerlendirdi.

Şukri, Gazze ve Refah'taki askeri "operasyonların" sürmesinin bölgenin istikrarı için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Her iki Bakan da İsrail ile Gazze arasındaki sınır kapılarının açılması ve Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda yardımın bölgeye girmesi gerektiğini dile getirdi.

Blinken ile Şukri ayrıca, Gazze'deki krizle ilgili tüm gelişmelerde koordinasyon ve istişare içinde olma ve çatışmaların bölgede başka yerlere sıçramaması için çalışma konusunda anlaştı.

İsrail'in 5 Mayıs'ta Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatması ve 7 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesinden bu yana Gazze Şeridi'ne hiçbir insani ve tıbbi yardım ya da yakıt girişi olmadı.

Kaynak: AA / Güncel

Antony Blinken İsrail Gazze Mısır Politika Güncel Haberler

CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

 Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Miçotakis, Hamas için 'Terör örgütü' deyince Erdoğan devreye girdi

Miçotakis, Hamas için "Terör örgütü" deyince Erdoğan devreye girdi

Bakmadan Geçme

Kızıl Goncalar 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Mayıs Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Çitos Efe'nin son hali! "Çocuktan Al Haberi" Efe Koçyiğit son hali nasıl? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Mayıs Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Hayatı sorgulatacak Sigmund Freud sözleri Survivor CANLI izle! 13 Mayıs Pazartesi TV8 Survivor HD izleme linki var mı? Hükümet Kadın nerede çekildi? Hükümet Kadın filmi ne zaman yayınlandı? Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? 13-14 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu nedir, oyuncuları kimler,ne zaman, nerede çekildi? Carl Jung'dan Hayatı Değiştirecek 10 Alıntı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis ne görüştü, konu ne? 13-14 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 13 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 13 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Kavurma yaparken nelere dikkat edilmeli? Sert olmaması için ne yapmalı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Rekabet Kurulu, Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı

Rekabet Kurulu, Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title