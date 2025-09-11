Haberler

Mısır Dışişleri Bakanı, İsrail'in Doha'daki Saldırısını Kınadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırının Arap ulusal güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Abdulati, saldırıyı kınayarak, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüşme gerçekleştirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısının doğrudan Arap ulusal güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'da gerçekleştirdiği saldırı sonrası Arap ülkelerinden destek mesajlarını iletmek için ülkeye gelen üst düzey yetkilileri kabul etmeyi sürdürüyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin dayanışma mesajını iletmek için Doha'ya gelen Abdulati, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü.

Görüşmede Abdulati, İsrail'in Katar'ın egemenliğini, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı açıkça ihlal eden saldırısını kınadıklarını ifade etti.

Abdulati, İsrail'in saldırısının sadece Katar'ı değil tüm Arap ulusal güvenliğini doğrudan tehlikeye atan tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini dile getirdi.

Katar Emiri Şeyh Temim, dün de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ve Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ı kabul etmişti.

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 Hamas üyesinin yaşamını yitirdiğini duyurmuş, Katar da bir polis memurunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu

Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim

Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.