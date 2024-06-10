Mısır Dışişleri Bakanı İsrail'den Gazze'ye yardım malzemelerinin ulaşımını istedi

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'den insani yardım malzemelerinin Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne ulaşımı için uygun şartları sağlamasını istedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şukri, Rusya'nın dönem başkanlığında Nijniy Novgorod kentinde düzenlenen BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısında konuşma yaptı.

Mısır'ın bu yılın başında BRICS ülkeleri grubuna katılmasına değinen Şukri, "üye ülke olarak ilk kez Mısır'ı temsil etmekten mutluluk duyduğunu" belirtti.

Şukri, üye ülkelerin sayısının artmasının bu kritik dönemde BRICS'in gelişmekte olan ülkeleri temsil yeteneğini güçlendirdiğini de ifade etti.

Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri değerlendiren Şukri, İsrail'in çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine, kapsamlı yıkıma ve bölgede istikrarsızlığa yol açan saldırılarını kınadı.

Şukri, ülkesinin "Gazze Şeridi'nde acil ve sürdürülebilir bir ateşkese varılması, İsrail'in uluslararası insani hukuku ihlal etmeye son vermesi, sivillere koruma sağlanması, bölgeye insani yardımların herhangi bir kısıtlama olmadan ulaşması gerektiği" çağrısını yineledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta Filistinlilere düzenlediği saldırıların vahim sonuçları konusunda uyarıda bulunan Şukri, İsrail'den, "insani yardımlarından bölgeye Refah Sınır Kapısı üzerinden engelsiz hızlı ve güvenli erişimi için uygun şartları sağlamasını" istedi.