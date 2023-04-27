Mısır Dışişleri Bakanı ile İngiliz mevkidaşı Sudan'daki gelişmeleri görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İngiliz mevkidaşı James Cleverly ile Sudan'daki gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly'nin Şukri'yi telefonla aradığını belirtti.

Şukri ile Cleverly'nin Sudan'da yaşanan gelişmeleri görüştüğünü ifade eden Ebu Zeyd, Cleverly'nin, Mısır'ın Hartum Büyükelçiliğinde görevli diplomatın hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyelerini ilettiğini aktardı.

Cleverly'nin Sudan'daki İngiliz vatandaşların tahliyesine yardım eden Mısır'a teşekkür ettiğini ifade eden Ebu Zeyd, İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Sudan'daki gelişmelerle ilgili gelecekte Mısır'la koordinasyon içinde olmaya istekli olduklarının altını çizdiğini vurguladı.

Bakan Şukri'nin de Sudan'daki kriz için askeri çözümün olmadığına inandıklarını paylaştığını belirten Ebu Zeyd, Şukri'nin ayrıca Sudanlı taraflar arasında sağlanan ateşkesin uzatılması ve diyalog sürecine dönülmesi için sarf edilen uluslararası çabaların önemine vurgu yaptığını kaydetti.

Ebu Zeyd, Mısır ve İngiltere dışişleri bakanlarının Sudan'daki gelişmeler bağlamındaki iletişimlerini sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 26 Nisan Çarşamba gününe kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Sudan ordusu, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabalarıyla mevcut ateşkesi 72 saat daha uzatma kararı aldığını duyurmuştu.