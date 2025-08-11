Mısır Dışişleri Bakanı: Gazze'de Ateşkes için Çabalar Sürüyor

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Katar ve ABD ile yürüttükleri arabuluculuk çabalarında, Gazze'de savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşmanın sağlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Abdulati, ülkeyi ziyaret eden Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Leon Kacou Adom ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Mısır Dışişleri Bakanı, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra Sudan'daki olayları ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda yaşanan silahlı eylemlerin durdurulması konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

Nil Nehri'nin sularıyla ilgili gelişmeleri de ele aldıklarını aktaran Abdulati, Etiyopya'nın inşa ettiği barajla ilgili sorumsuz tek taraflı politikalarının Mısır'a yönelik varoluşsal tehdidi de konuştuklarını kaydetti.

Abdulati, Gazze'de ateşkesin sağlanması için Mısır'ın üstlendiği arabuluculuk rolünden vazgeçmeyeceğinin altını çizerek, Kahire'nin diğer arabulucu ülkelerle birlikte Gazze'de ateşkes için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Gazze'de ateşkes için müzakereleri yeniden başlatma girişimlerini yoğunlaştırdıklarını aktaran Abdulati, iyi niyet olduğu sürece müzakere sürecinin hala var olduğunun altını çizdi.

Gazze'de savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşmanın sağlanması yönünde çabalarını sürdürdüklerini ifade eden Abdulati, "İsrail, Gazze Şeridi'nde soykırım politikası yürütüyor ve insani yardımların girişine büyük kısıtlamalar getirmeyi sürdürüyor." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal etme yönünde aldığı kararlara da değinen Mısır Dışişleri Bakanı, Tel Aviv yönetiminin bu yönde sorumsuzca sarf ettiği açıklama ve kararların sonuçları konusunda uluslararası ortaklarına uyarılarda bulunduklarını ifade etti.