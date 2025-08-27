Mısır Dışişleri Bakanı, Almanya'nın İsrail'e Baskı Yapmasını İstedi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişine koyduğu kısıtlamaları kaldırması için Almanya'nın baskı yapmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati ile Alman mevkidaşı Johann Wadephul arasında yapılan telefon görüşmesinde başta Gazze'deki durum olmak üzere bölgesel gelişmeler ve İran'ın nükleer dosyası ele alındı.

Bakanların Gazze'de felakete dönüşen insani durumun hızla kötüleşmesine dair görüş alışverişinde bulundukları aktarılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde açlığın ağustos ayı ortasından itibaren yayıldığı ve eylül ayında Deyr el-Belah ile Han Yunus'a, yani Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine de sıçrayacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdulati, ateşkesin sağlanması için bölgesel ve uluslararası çabaların birleştirilmesinin zorunlu olduğunu, uluslararası toplumun da Gazze ve Batı Şeria'da İsrail'in açık ihlallerine son verilmesi için rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Alman mevkidaşıyla ateşkes teklifini de ele alan Abdülati, bunun uygulanabilir bir öneri olduğunu, 60 günlük ateşkesi, bazı esirlerin serbest bırakılmasını ve insani yardımların Gazze'ye girişini öngördüğünü söyledi.

Mısırlı Bakan, Gazze'ye yardımların girişi için Almanya'nın İsrail'e baskı yapması gerektiğini vurguladı.

Abdülati ayrıca, İsrail'in Filistin devletinin kurulmasını engellemeye yönelik yerleşim politikalarının tehlikelerine dikkati çekti.

Mısır Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının cuma günü Danimarka'da yapacağı gayriresmi toplantıda "İsrail'in açık ihlallerine son verecek ve onu uluslararası hukuk ile insani hukuka uymaya zorlayacak" etkili adımlar atmasını beklediklerini belirtti.

İran'ın nükleer dosyası

Öte yandan, iki bakan görüşmede İran'ın nükleer dosyasındaki gelişmeleri ve Tahran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki işbirliğinin yeniden başlatılmasını da ele aldı.

Bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı güçlendirecek bir müzakere sürecinin yeniden başlatılmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Mısır Dışişleri Bakanı, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki işbirliğinin yeniden tesis edilmesinin, bölgede daha fazla gerilim ve istikrarsızlığın önüne geçmek için önemli olduğuna dikkati çekti.