Haberler

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: Türkiye ile Ortaklık Bölgedeki Krizlere Olumlu Katkı Sağlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Türkiye ile yapılan ortaklığın bölgedeki krizlerin çözümüne olumlu katkılar sağladığını belirtti. Ankara'da düzenlenen toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve stratejik işbirliği konularına değinildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin Türkiye ile ortaklığının bölgedeki krizlerin çözümüne olumlu katkı sağladığını söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından Ankara'da düzenlenen Türkiye- Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı'nda konuştu.

Dışişleri Bakanı Abdulati, son dönemde Mısır-Türkiye ilişkilerindeki dikkat çekici gelişmelerin karşılıklı resmi ziyaretlerin hızına yansıdığını belirtti.

Abdulati, ekonomik ve yatırım işbirliğinde kaydedilen somut ilerlemenin yanı sıra 2026 yılında yapılması planlanan üst düzey stratejik işbirliği konseyi toplantısı hazırlıklarını görüşmek üzere iki ülke dışişleri bakanlarının başkanlığında dün ve bugün Ankara'da düzenlenen ortak planlama grubu toplantısının sonuçlarına dikkati çekti.

Bölgesel konulara da değinen Abdulati, İsrail'in Gazze'de iki yıl sürdürdüğü soykırımın ardından 10 Ekim'de sağlanan ateşkes için Mısır'ın Türkiye, Katar ve ABD ile işbirliğinde yürüttüğü çabalara işaret ederek, "Bu işbirliği, Mısır-Türkiye ortaklığının bölgedeki krizlerin çözümüne olumlu katkı sağlama konusunda neler sunabileceğinin bir örneğini teşkil ediyor." dedi.

Libya konusunda ise Mısır'ın bu ülkede siyasi çözümü desteklediğini kaydeden Abdulati, devletin birliğini ve egemenliğini koruyacak ve Libya halkı için istikrar sağlayacak şekilde eş zamanlı cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılmasının hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Afrika'daki gelişmelere de değinen Abdulati, Sudan'da ateşkesin öneminin yanı sıra ülkeyi bölmeye yönelik her türlü girişimin reddedilmesi ve devlet kurumlarının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Somali'nin birliği ve egemenliğinin korunması, terörle mücadele çabalarının desteklenmesi ve bölgede güvenlik ve istikrarın artırılması hususunda Mısır ve Türkiye'nin tutumlarının örtüştüğünü ifade eden Abdulati, Mısır'ın Afrika kıtasında kalkınma ve güvenliğin desteklenmesi çerçevesinde Türkiye ile ikili işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan bir deprem daha! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi

Bu ilde belediye 3 günlük milli yas ilan etti
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir kural daha! Burkayı zorunlu hale getirdiler

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir karar daha
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi

Mahkeme emekli Albay Orkun Özeller için kararını verdi
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi

Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

İki yıldız isim için söylediği sözlerden sonra ortalık karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.