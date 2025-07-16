Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, İran Nükleer Programı İçin Diplomasi Yürütüyor

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin, İran'ın nükleer programıyla ilgili telefon diplomasisi yürüttüğü bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklamaya göre Abdulati, İran Dışişleri Abbas Erakçi'nin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Genel Müdürü Rafael Grossi ile telefon görüşmeleri yaptı.

Bölgesel gerilimin düşürülmesi amacıyla Mısır'ın sarf ettiği çabalar kapsamında gerçekleşen görüşmelerde, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin kalıcı olmasının yanı sıra Gazze'de ateşkes ve esir takasının sağlanması yönünde çabalar ele alındı.

Görüşmelerinde, İran nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yeniden başlatılması ve barışçıl çözümlerin önemine vurgu yapan Abdulati, hem İran'ın nükleer programı hem de bölgedeki diğer krizlerle ilgili askeri çözümlerin sonuç vermeyeceğine işaret etti.

Abdulati, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin kalıcı olarak devam etmesi ve saldırgan tutumların olmamasının garantilemeleri gerektiğini de vurguladı.

Gazze'de ateşkes çabaları

ABD'li yetkili Witkoff ile Gazze'de ateşkes ve eskir takası anlaşması çabalarını de ele alan Abdulati, Gazze'de esirlerin salıverilmesinin yanı sıra insani yardımların girişini sağlayacak ateşkes anlaşması olanaklarına değindi.

Görüşmede, Gazze'nin güneyini bir toplama kampına dönüştürme yönündeki düşünceleri reddettiklerinin altını çizen Abdulati, işgal altındaki Filistin topraklarında herhangi bir demografik değişimi de kabul etmediklerini ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, görüşmelerinde ayrıca Gazze'de sağlanacak ateşkes anlaşmasından sonra başlatılacak yeniden imar için ülkesinin ev sahipliği yapabileceği uluslararası konferans önerisini de dile getirdi.