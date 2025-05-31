Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: Gazze'de Kan Dökülmesini Durdurmak İçin Baskı Yapıyoruz

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: Gazze'de Kan Dökülmesini Durdurmak İçin Baskı Yapıyoruz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze'de devam eden saldırıların sona erdirilmesi için uluslararası toplumla birlikte çalıştıklarını ve insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sona erdirmek için tüm gücüyle baskı yaptığını ve Gazze'de kan dökülmesini en kısa sürede durduracak bir anlaşmaya varılmasını umduklarını söyledi.

Kahire el-İhbariyye kanalının haberine göre, Bakan Abdulati, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile başkent Kahire'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, "Savaşı sona erdirmek için tüm gücümüzle baskı yapıyoruz ve Gazze'de akan kanı mümkün olan en kısa sürede durdurmak için anlaşmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İnsani yardımların Gazze Şeridi'ne tam erişiminin ve hiçbir kısıtlama olmaksızın ulaştırılmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Abdulati, açlığın, Gazze'deki Filistinlilere karşı bir silah olarak kullanılmasını asla kabul etmediklerini belirtti.

Gambiya Dışişleri Bakanı Tangara ise basın toplantısında, "Gazze'deki durum, İsrail saldırıları nedeniyle son derece vahim." ifadesini kullandı.

Tangara, Kahire'nin bölgesel istikrarı sağlama konusundaki rolünü ve çabalarını övdü.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
İtirafçı Aziz İhsan Aktaş'tan rüşvet iddiası: Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar verdim

Son operasyonun itirafçısından "1 milyon dolar" iddiası
Ankara Adliyesi'nde skandal! Zabıt katibi, UYAP'a sızıp savcıların adına karar verdi

Adliyede büyük skandal! UYAP'a sızıp savcıların adına karar verdi
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının önünde döven saldırgan: Vurduğumu dahi hatırlamıyorum

Çocuklarının gözü önünde babayı döven saldırgandan skandal savunma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hamas: Tam ateşkes için İsrail Gazze'den çekilmeli

Hamas, ateşkes için şartını açıkladı
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor

Belediyelere yapılan son operasyon sonrası CHP harekete geçti
Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Bir dönemin efsanesiydi! Gülben Ergen son halini paylaştı
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.