Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'den Uluslararası Topluma Çağrı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze'de ateşkese varılması için uluslararası topluma, İsrail'e her türlü baskıyı yapma çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısında konuştu.

İsrail'in, masum Filistin halkına karşı soykırım ve sistematik suçlar işlediğini vurgulayan Abdulati, halkın kararlılığını kırmak ve göçü kabule zorlamak için açlık ve ablukanın kullanıldığını dile getirdi.

Gazzelilerin artan ihtiyaçlarını karşılamak için günde en az 700 tıra ihtiyaç olduğunu belirten Abdulati, tüm sınır kapılarından herhangi bir engel veya kısıtlama olmaksızın yardımların girmesi gerektiğini aktardı.

Abdulati, Refah Sınır Kapısı'nda 5 binin üzerinde yardım tırının beklediğini ancak İsrail'in bu tırların girişiyle ilgili çok sayıda engel çıkardığını hatırlattı.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü ve arabulucuların ateşkese varma girişimlerini görmezden geldiğini dile getiren Abdulati, bu girişimlerden sonuncusunun, yaklaşık bir hafta önce Hamas tarafından onaylanan ve "esirlerin serbest bırakılması, ateşkes yapılması ve insani yardımın acilen girmesini öngören" öneri olduğunu kaydetti.

Abdulati, uluslararası toplumu, insani sorumluluklarını yerine getirmeye, tüm diplomatik ve siyasi çabaları göstermeye ve mevcut ateşkes teklifini kabul etmesi için İsrail'e her türlü baskıyı yapmaya çağırdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Büyük İsrail hayaline" de değinen Abdulati, bunun, İsrail'deki "iktidarın kibrinden" başka bir şey olmadığını ve Mısır'ın bunu kabul etmeyeceğini tekrarladı.

Abdulati, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, 27 Temmuz'da halka hitaben yaptığı konuşmada sarf ettiği, "Mısır, iki devletli çözümün içinin boşaltılmasına ve Filistin devletinin kurulamamasına yol açacak bu tarihi adaletsizliğe ortak olamayacak. İsrail bölgedeki tüm ülkelerle ilişkilerini normalleştirmeyi başarsa bile, Filistin halkının meşru taleplerine yanıt vermediği sürece barış ve güvenliği sağlayamayacak." sözleri aktardı.