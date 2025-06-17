Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'den İsrail ve İran İçin Ateşkes Çağrısı

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi ve İran Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmelerde İsrail ve İran arasındaki çatışmalara ilişkin ateşkes çağrısında bulundu. Abdulati, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi ve diplomatik çözümler için çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde İsrail ve İran arasında ateşkes çağrısını yineledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Witkoff ve Erakçi'yle ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerinde, "bölgedeki tansiyonun düşürülmesi, diplomatik ve siyasi çözümlere başvurulması" gerektiğini vurgulayan Abdulati, bunun Orta Doğu'daki krizin kontrol altına alınmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Abdulati, acil ateşkesin sağlanması ve müzakere sürecine geri dönülmesi için çalışılması gerektiğini vurgulayarak İran'ın nükleer programı konusunda sürdürülebilir bir anlaşmaya varmanın tek yolunun bu olduğunu belirtti.

Bölgede tanık olunan krizlere askeri çözüm bulunmadığını kaydeden Abdulati, "çatışma alanının genişlemesi ve bölgenin tüm tarafların zarar görebileceği şekilde kapsamlı bir kaosa sürüklenmesinin engellenmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğinin" altını çizdi.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Yusuf Alioğlu - Güncel
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