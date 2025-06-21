Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'den İsrail-İran Ateşkesi Vurgusu

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesinde, İsrail- İran arasında ateşkese varılmasının önemine işaret etti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Witkoff ile telefonda görüştü.

Bölgede yaşanan "hızlı ve tehlikeli" gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Abdulati, İsrail ile İran arasında ateşkese varılması ve İran nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yeniden başlamasının önemli olduğunu vurguladı.

Sorunların askeri yollarla çözülemeyeceğini ifade eden Abdulati, Orta Doğu'da barış ve istikrarın devam etmesinin tek yolunun siyasi diyalog ve barışçıl çözümden geçtiğini kaydetti.

Witkoff ise ABD'nin bölgedeki gelişmeler konusundaki vizyonu ve sorunun diplomatik yollarla çözülmesi için yürütülen çalışmalar hakkında Abdulati'ye bilgi verdi.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında sivil can kaybının 430 olduğunu, yaralı sayısının ise 3 bin 500'ü aştığını bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.