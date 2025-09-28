Haberler

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'den Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için çabaların arttırılması gerektiğini belirtti. New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü ve yardım geçişlerinin önündeki engellerin kaldırılmasını talep etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Abdulati, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için geldiği New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, ikili görüşme hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Bakan Abdulati, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için çabaların yoğunlaştırılması ve yardımların bölgeye engelsiz bir şekilde geçişinin sağlanması gerektiğini yineledi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu bağlamdaki girişimini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Filistin davasının tasfiye edilmesi ve Filistinlilerin göç ettirilmesine ilişkin her türlü fikre karşı olduklarını ifade eden Abdulati, İsrail'in açlık ve ölüm politikasını kınadı.

Abdulati, Mısır'ın başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında Filistin devletinin kurulması konusuna bağlı olduğunu, bunun bölgede istikrarın sağlanması için "temel dayanak" teşkil ettiğini kaydetti.

Abdulati ayrıca çok sayıda ülkenin Filistin devletini tanımasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
