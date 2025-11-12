Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati Ankara'da: "Sizin Bize, Bizim de Size İhtiyacımız Var"

(ANKARA) - Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki yuvarlak masa toplantısında, "Sizin bize ihtiyacınız var, bizim de size ihtiyacımız var. Biz sizin için Afrika'ya açılan kapıyız ve Mısır'da büyük bir piyasamız olduğu gibi Afrika'da da aynı zamanda serbest ticaret anlaşmalarımız var. Türkiye büyük ve önemli bir ülke" dedi. Hisarcıklıoğlu, "Mısır, ülkemizin Afrika'daki en büyük ticaret ortağıdır. Türkiye de Mısır'ın en büyük ihracat pazarları arasındadır. Ticaretimiz için Devlet Başkanlarımızın belirlediği orta vadede 15 milyar dolar ticaret hedefini sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı. Açılış konuşmalarıyla başlayan toplantı, basına kapalı devam etti.

Hisarcıklıoğlu konuşmasına, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucunda şehit olan askerler için başsağlığı dileyerek başladı.

Türkiye ile Mısır'ın iki dost ülke olduğunu ve ortak kültürel ve tarihi bağları bulunduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "İkili ve bölgesel düzeyde sanayi, ticaret, enerji, turizm ve inşaat sektörlerinde ciddi işbirliği fırsatları vardır. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın karşılıklı ziyaretleriyle oluşan pozitif ortam, işbirliğinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi adına bizleri çok mutlu etmektedir" ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, "İlişkilerimizin zor dönemlerde dahi iş dünyası temsilcileri olarak biz her zaman siyaset ile ekonomiyi ayrı tuttuk. İkili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde Büyükelçilerimizin çok büyük katkıları oldu" dedi.

İş dünyası olarak temasları ara vermeden sürdürdüklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları federasyonu ve İskenderiye Ticaret Odası Başkanı Kardeşim El Vekil'in davetiyle 2015'den sonra, neredeyse her yıl Mısır'ı ziyaret ettim. İş heyetleri düzenledik, karşılıklı ziyaretlerimize devam ettik. Mısır'daki yatırımcılarımız işlerine ara vermedi" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Türk firmalarının Mısır'da 3 milyar dolar civarında yatırımları olduğunu kaydederek, "40'ı büyük ölçekli olmak üzere, 200 firmamız Mısır'da üretim yapıyor, istihdam sağlıyor, ihracat gerçekleştiriyor. Bu firmaların bir kısmının temsilcileri de bu sabah aramızda. Mısır'ın en önemli tekstil ihracatçıları arasında Türk firmalarının olmasından da gurur duyuyoruz. Firmalarımız yaklaşık 100 bin civarında Mısır vatandaşını istihdam ediyor" dedi.

"Yeni yatırımlar gündemde"

"Yeni yatırımlar da gündemde" diyen Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Mısır arasında serbest ticaret anlaşması olduğunu anımsattı. Hisarcıklıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Mısır, ülkemizin Afrika'daki en büyük ticaret ortağıdır. Türkiye de Mısır'ın en büyük ihracat pazarları arasındadır. Ticaretimiz için Devlet Başkanlarımızın belirlediği orta vadede 15 milyar dolar ticaret hedefini sonuna kadar destekliyoruz. Bunun gerçekçi bir hedef olduğuna inanıyoruz. Müteahhitlik alanında ciddi işbirliği fırsatları olduğuna da inanıyoruz. Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidinden 45'inin Türk firması olmasından gurur duyuyoruz. Başta demiryolları olmak üzere, ulaşım alanında hız kazanan alt yapı projelerinde yer almak isteriz. Mısırlı firmalarla, Afrika ve Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'da ve üçüncü ülkelerde iş birliği fırsatlarımızın olduğuna da inanıyoruz. İlişkilerimizi daha da derinleştirmek istiyoruz."

" Sizin bize ihtiyacınız var , b izim de size ihtiyacınız var"

Konuk Bakan Abdulati de konuşmasının başında, uçak kazasında şehit olan askerler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Mısır hükümetinin iş insanlarına kolaylık sağlanması konusunda büyük özen gösterdiğini ve yatırım ortamının hazır hale getirilmesine ilgi gösterdiğini ifade eden Abdulati, "Birlikte çalışıp ticari ilişkilerimizi ve yatırım ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi umuyoruz ki, Mısır ve Türk halkının da çıkarlarına hizmet edebilelim. Tabii ki şuna da özen gösteriyoruz. Her iki ülkenin liderleri bir amaç getirmişlerdir. O da iki ülke arasındaki iyi ticari mübadele hacminin 15 milyar dolara yükselmesini öngörüyorlar. 2024 rakamları 8,8 milyar dolar, daha önceki yıla göre yüzde 11 bir artış gösterdi. Fakat bu rakam da bizim için istenilen düzeye varmış değildir" dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin Ankara ziyaretinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde liderlerin ikili ticaret hacmi hedefinin 15 milyar dolar olduğunu dile getirdiklerini anımsatan Abdulati, şunları söyledi:

"Bunun önümüzdeki kısa birkaç yıl içerisinde gerçekleştirilmesini umuyoruz. Tabii bu zor bir amaç değildir ve imkansız değildir. Özellikle de her iki ülkede büyük imkanlar mevcuttur ve şüphesiz ki var olan bütün kolaylıkları size sunacağız. Sizin bize ihtiyacınız var, bizim de size ihtiyacımız var. Biz sizin için Afrika'ya açılan kapıyız ve Mısır'da büyük bir piyasamız olduğu gibi Afrika'da da aynı zamanda serbest ticaret anlaşmalarımız var. Türkiye de büyük bir ülkedir ve önemli bir ülkedir, bölgesel düzeyde çok büyük imkanları var. Ticari mübadeleden bahsedeceksek büyük imkanlar var. Özellikle Türk piyasasında daha fazla Mısır ürünlerinin gelmesinin sağlanması ve tersinin de söz konusu olması gerekiyor."

"Daha fazla yatırım bekliyoruz"

Türkiye'nin Mısır'daki yatırımlarının 3 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirten Abdulati, "Fakat biz daha fazla yatırım bekliyoruz. Mısır piyasasında değişik sektörlerde büyük imkanlar söz konusudur. Özellikle inşaat alanında, altyapıda, enerji alanında, dijital alanda, gıda güvenliği alanında, sanayi alanında ve yapay zeka gibi bu önemli sektörlerde karşılıklı uzmanlıklarımızdan yararlanabiliriz Türkiye ve Mısır olarak" ifadelerini kullandı.

Siyasi ilişkilerin yüksek düzeyde olduğunu dile getiren Abdulati, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapacağı görüşmeden bahsetti. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı'nın önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Kahire'de bu düzenleneceğini söyleyen Abdulati, "Birinci toplantı Ankara'da düzenlenmişti ve Sayın Abdulfettah Sisi katılmışlardı. İnşallah Kahire'de biz o toplantıya paralel olarak bir ekonomi forumunun da düzenlenmesini bekliyoruz. Ümit ediyoruz ki, bu forum çok büyük hacimli olsun ve her iki Cumhurbaşkanı'nın açılışıyla gerçekleştirilsin ve böylece iş adamlarımıza yeni ufuklar açabilir ve ticari mübadele ve yatırımlarının daha da artmasını sağlamaya vesile olabilsin" dedi.

"Y abancı yatırımcıların Mısır'a getirilmesi bizim için s tratejik bir amaç"

Bakan Abdulati, Mısır hükümetinin yatırım için gerekli ortamı hazırlamaya ve Türk yatırımcıların karşılaştığı herhangi bir zorluk varsa onları ortadan kaldırmaya hazır olduğunu belirterek, "Türk veya yabancı yatırımcıların Mısır'a getirilmesi bizim için stratejik bir amaçtır. Hiç olmazsa her yıl 1 milyon iş fırsatı temin edelim. Biliyorsunuz bizim nüfus artışımız yıllık olarak 2,5 milyon artış göstermektedir. Bundan dolayı yıllık olarak iş fırsatları düzeyinin 1 milyondan aşağı olmaması gerekiyor. Yegane çözüm yatırım için iyi bir ortam sağlamak ve böylece Türk ve uluslararası yatırımcılarının ülkemize gelmesini sağlayalım" şeklinde konuştu.