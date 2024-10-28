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Mısır'dan Türkiye'ye Kaçak Yolla Getirilen Nil Timsahları ve Varanlara El Konuldu

Mısır'dan Türkiye'ye Kaçak Yolla Getirilen Nil Timsahları ve Varanlara El Konuldu
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Mısır'dan kaçak yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 17 Nil timsahı ve 10 Nil varanına el konulduğunu açıkladı. Hayvanların gerekli belgeleri bulunmuyor.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Hatay'a götürülmek üzere ülkeye sokulduğu anlaşılan ve gerekli belgeleri bulunmayan 12'si canlı, 5'i ölü halde toplam 17 adet Nil timsahı ile 5'i canlı, 5'i ölü halde toplam 10 adet Nil varanına el konulduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen ve havalimanında ele geçirilen Nil timsahları ile Nil varanları ile ilgili bilgi aktarıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Mısır'dan ülkemize giriş yapan F. H. isimli şüphelinin valizinde arama yapıldı.

Arama sonucunda şüphelinin valizinde Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) listelerinde bulunan hayvanlar tespit edildi.

Yapılan incelemede Hatay'a götürülmek üzere yurda sokulduğu anlaşılan ve gerekli belgeleri bulunmayan 12'si canlı, 5'i ölü halde toplam 17 adet Nil Timsahı ile 5'i canlı, 5'i ölü halde toplam 10 adet Nil varanına el konuldu."

Kaynak: ANKA / Güncel

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