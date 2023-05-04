Mısır'dan Sudanlı çatışan taraflara acil ateşkes çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'ya ülkede acil ateşkes yapmaları çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Şukri, Sudan Ordu Komutanı Burhan ve HDK Komutanı Dagalu ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Şukri, telefon görüşmesinde, Mısır'ın çatışmaların devam etmesi ve bunun sonucunda masum insanların ölmesinden ve Sudan'ın güvenlik ve istikrarını ciddi risklere maruz bırakmasından derin endişe duyduğunu vurguladı.

Her iki tarafı da Sudan halkının geleceğini ve yüksek ulusal çıkarları korumak için derhal ateşkes ilan etmeye çağıran Şukri, devam eden çatışmalar nedeniyle Sudan halkının yaşadığı ıstırabın bitirilmesi, yardım operasyonları, insani ve tıbbi yardım sağlanması için tüm tarafların ateşkese bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 550'ye, yaralıların sayısının ise 4 bin 926'ya yükseldiğini açıklamıştı.