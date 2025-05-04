Mısır'dan Sudan'daki Saldırılara Kınama ve Ateşkes Çağrısı

Mısır'dan Sudan'daki Saldırılara Kınama ve Ateşkes Çağrısı
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Mısır, Sudan'ın Kassala ve Port Sudan kentlerinde sivil tesislere yönelik saldırıları kınayarak savaşın sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıların halkın insani yardımlara erişimini engellediği belirtildi.

Mısır, Sudan'ın doğusundaki Kassala ve Port Sudan kentlerinde sivil tesislere yönelik saldırıları kınadı ve savaşın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), ülkenin doğusundaki Port Sudan ile Kassala kentlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıların ardından Mısır'dan yazılı açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Port Sudan ve Kassala kentlerinde altyapı ve kritik öneme sahip tesislerin hedef alınmasının kınandığı ifade edildi.

Sivil altyapının hedef alınmasının, Sudan'da istikrarı sağlama çabalarına zarar verdiği ve halkın insani yardımlara erişimine engel olduğu kaydedilen açıklamada, ateşkes çağrısı yinelendi.

Sudan Ordu Sözcüsü Nebil Abdullah, bugün HDK'nin intihar dronlarıyla Osman Digna Hava Üssü'nü, bir depoyu ve Port Sudan'daki bazı sivil tesisleri hedef aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Iyad Nabolsi - Güncel
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