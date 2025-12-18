Mısır, Sudan'da aşılmasına izin veremeyeceği "kırmızı çizgileri" olduğunu duyurdu

Mısır Cumhurbaşkanlığı, Sudan'da devam eden gelişmelerin Mısır'ın ulusal güvenliğini etkilediği gerekçesiyle, aşılmasına veya taviz verilmesine izin veremeyeceği "kırmızı çizgileri" olduğunu duyurdu.

Mısır Cumhurbaşkanlığı, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın başkent Kahire'ye yaptığı ziyaret dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Sudan'da halihazırda devam eden gerginliğin özellikle de El-Faşir kentinde sivillere karşı işlenen korkunç katliamların ve insan hakları ihlallerinin endişeyle ve yakından takip edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

" Mısır, ulusal güvenliğini doğrudan etkilediği için aşılmasına izin vermeyeceği ve müsamaha gösteremeyeceği kırmızı çizgileri olduğunu teyit eder. Bu çizgiler, Sudan ulusal güvenliğiyle de doğrudan bağlantılıdır.

Sudan'ın birliği ve toprak bütünlüğünü korumak, ülkenin ve halkın kaynaklarının yok edilmesini önlemek bu kırmızı çizgilerin en önemlilerindendir. Sudan topraklarının herhangi bir bölümünün ayrılmasına izin verilmemesi de kırmızı çizgilere dahildir."

Açıklamada, Sudan'ın barış ve toprak bütünlüğüne zarar verecek paralel oluşumların kesin bir dille reddedildiği, bu ülkenin devlet kurumlarını korumanın Mısır'ın kırmızı çizgileri arasında yer aldığı kaydedildi.

Mısır'ın bahsi geçen kırmızı çizgilerin ihlal edilmemesi veya aşılmaması için uluslararası hukuk ve Sudan ile imzalanan Ortak Savunma Anlaşması kapsamında güvence altına alınan tüm gerekli önlem ve adımları atma hakkına sahip olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır ve ABD'den oluşan "dörtlü mekanizmanın" çalışmalarının Sudan'da kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına katkı sunmasının umulduğu ifade edildi.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.