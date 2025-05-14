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Mısır'dan Libya'daki Çatışmalara İlişkin Gerilimi Düşürme Çağrısı

Mısır'dan Libya'daki Çatışmalara İlişkin Gerilimi Düşürme Çağrısı
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Mısır, Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalarla ilgili endişelerini dile getirerek, tüm taraflara gerilimi azaltma ve sağduyu çağrısında bulundu.

Mısır, Libya'nın başkenti Trablus'ta yaşanan çatışmalardan endişe duyduğunu belirterek, tüm taraflara gerilimi düşürme çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Libya'da yaşanan gelişmeleri ve başkent Trablus'ta devam eden askeri çatışmaları büyük kaygıyla takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Libya'daki tüm taraflara "ulusal çıkarları ön planda tutmak, mevcut tırmanışa son vermek ve Libya devletinin kazanımlarını korumak için sağduyu" çağrısı yapıldı.

Ne olmuştu?

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahını ele geçirerek, bölgeyi kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayısıyla kutlamıştı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) sivillerin bulunduğu tüm bölgelerde şartsız ateşkesin sağlanması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında bugün sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamıştı. Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığı ise bir açıklama yayınlayarak "sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini" duyurmuştu. Bakanlık açıklamasında, "Düzenli güçler, ilgili güvenlik makamlarıyla eşgüdüm halinde, istikrarı sağlamak ve sahada çatışma çıkmasını önlemek amacıyla temas noktalarında tarafsız birliklerin konuşlandırılması dahil olmak üzere sükuneti sağlamak için gerekli önlemleri almaya başlamıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman - Güncel
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