Mısır'dan İsrail'in Saldırılarına Kınama

Mısır, İsrail'in Suriye ve Lübnan topraklarına yönelik tekrarlanan saldırılarını kınayarak, bu saldırılarla her iki ülkenin egemenliğinin ihlal edildiğini ve uluslararası hukuk kurallarının çiğnendiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Lübnan ve Suriye topraklarına yönelik tekrarlanan saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Söz konusu saldırılar iki kardeş ülkenin egemenliğinin açık bir ihlali, uluslararası hukuk kurallarının ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının çiğnenmesi anlamına gelmektedir." ifadelerine yer verildi.

Suriye ve Lübnan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine saygı gösterilmesinin önemine dikkati çekilerek, bu ülkelerin iç işlerine "her türlü müdahalenin kesin bir dille reddedildiği" vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tekrarlanan bu ihlaller, gerilimin şiddetini artırma potansiyeline sahip olup, iki ülkede ve bölgede istikrarsızlığın temel bir unsuru sayılmaktadır. Bu durum, Mısır'ın da aktif katılımıyla gerilimin azaltılması, bölgesel güvenlik ve istikrarın desteklenmesi için bölgesel ve uluslararası çabaların sarf edildiği hassas bir dönemde yaşanmaktadır."