Mısır'dan İsrail'in Kutsal Aile Kilisesi Saldırısına Sert Tepki

Mısır, İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Kilisesi'ne (Latin Manastırı) yönelik saldırısını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ibadethanelere ve son olarak Kutsal Aile Kilisesi'ne yönelik bombardımana tepki gösterilerek, bu saldırılar uluslararası hukukun apaçık ihlali olarak nitelendirildi.

"İsrail'in Gazze Şeridi'nde masum Filistinli sivillere yönelik saldırılarında uluslararası hukukun tüm kurallarını sistematik olarak ihlal ettiğine" işaret edilen açıklamada, uluslararası topluma, bu ihlallere son vermesi ve kutsal mekanların korunması konusunda sorumluluğunu üstlenmesi çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu dün, Gazze kentinin kuzeyinde yer alan Kutsal Aile Kilisesi'ni hedef almıştı.

Saldırıda, daha önce İsrail bombardımanından kaçarak kiliseye sığınanlardan 2 kadın yaşamını yitirmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, kilisede yerinden edilen yaklaşık 400 Hristiyan'ın barındığını söylemişti.