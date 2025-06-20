Mısır'dan İsrail'in İran'a Saldırılarına Sert Tepki

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Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed Tayyip, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayarak, bu sistematik saldırıların bölgeyi savaşa sürükleyebileceği uyarısında bulundu. Uluslararası toplumun sessizliğine de tepkisini dile getirdi.

Mısır'daki Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed Tayyib, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı ve bu "sistematik saldırıların" bölgenin tamamını savaşa sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Tayyip, X sosyal medya hesabından Arapça ve Farsça yaptığı açıklamada, "İsrail'in İran'a yönelik, bölgeyi öfke patlamasının eşiğine getirmeyi ve silah tüccarlarından başka kazananı olmayacak kapsamlı bir savaşın fitilini ateşlemeyi amaçlayan sistematik saldırılarını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumun İsrail'in bu saldırganlığına dönük sessizliğine tepki gösteren Tayyib, "bunun suça ortak olmak anlamına geldiğini ve tüm dünyanın güvenliğine yönelik bir tehdit olduğunu" dile getirdi.

Tayyip, İsrail'in İran'a yönelik "sistematik saldırılarının bölgenin tamamını savaşa sürükleyeceği" uyarısında bulundu.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
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