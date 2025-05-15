Mısır'dan İsrail'in Gazze Saldırılarına Sert Kınama

Mısır'dan İsrail'in Gazze Saldırılarına Sert Kınama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere ve sağlık tesislerine yönelik saldırılarını 'dehşet verici' olarak nitelendirerek kınadı. Filistin halkının maruz kaldığı zulmün giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere ve sağlık tesislerine yönelik saldırılarını kınayarak, Tel Aviv yönetiminin Filistin topraklarında işlediği suçları "dehşet verici" olarak nitelendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde masum ve savunmasız sivillere karşı işlediği korkunç suçların ve bugün 100'den fazla Filistinlinin ölümüne yol açan Gazze Şeridi'ndeki sivil ve sağlık tesislerinin bombalanmasının güçlü bir şekilde kınandığı ifade edildi.

İsrail'in " Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarsızlığın başlıca nedeni haline gelen" uygulamalarının sonuçları hakkında uyarıda bulunulan açıklamada, uluslararası insancıl hukukun tüm temel kurallarını sürekli olarak ihlal etmesinin sonuçlarından Tel Aviv hükümetinin sorumlu olduğu vurgulandı.

İşgal altındaki Filistin halkının maruz kaldığı zulmün giderilmesi konusunda uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunun altı çizildi.

Filistin halkının zulme maruz kalmasının, tüm insani hedeflere ve değerlere aykırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hesap verebilirlik ilkesinin harekete geçirilmesi ve Filistin halkını korumak, kararlılıklarını desteklemek ve gasbedilen haklarını geri kazandırmak için uygun mekanizmalar ve araçların bulunması çağrısı yapıldı.

Gazze'deki Filistinli yetkililer, sık sık İsrail ordusunun kasıtlı olarak Gazze'deki sağlık merkezlerini ve altyapıyı hedef aldığını belirtiyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 81 sağlık merkezi ile 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktı, 144 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi.

İsrail ordusunun 13 Mayıs'ta Gazze-Avrupa Hastanesi ve çevresine düzenlediği saldırılarda en az 34 Filistinli yaşamını yitirmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
Gözler İstanbul'da! İşte Ukrayna-Rusya müzakerelerinin tüm detayları

Nefesler tutuldu, gözler İstanbul'da! İşte tarihi zirvenin detayları
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uykuları kaçıracak uyarı
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarının hapsi istendi

Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarına hapis istemi
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor

Yeni eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi

Ancelotti gider gitmez Madrid'den Mourinho'ya telefon
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.