Mısır'dan İsrail'in Filistin Politikalarına Sert Tepki

KAHİRE, 25 Mart (Xinhua) -- Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri yerinden etmeyi amaçlayan bir birim oluşturmasını ve Batı Şeria'da 13 yeni yerleşim biriminin kurulmasına onay vermesini güçlü şekilde kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada İsrail'in iddiasına göre bölge halkının "gönüllü ayrılmasını" hedefleyen bu birimin temelden yoksun olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bombardıman ve savaş altında ve insani yardımı engelleme ve açlığı silah gibi kullanma politikaları altında gerçekleşecek bu ayrılma, bir zorla yerinden etme eylemi, bir suç ve uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukukun ihlalidir" denildi.

Mısır, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in devam eden ihlal ve provokasyonlarına karşı güçlü bir duruş benimseme çağrısı yaptı.

Açıklamada Filistinliler'in kendi kaderini tayin ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkına vurgu yapıldı.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Filistinlilerin Gazze'den üçüncü ülkelere "gönüllü olarak taşınmasını" koordine edecek yeni bir birimin kuruluşunu onayladığı belirtilmişti.

Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösterecek yeni birimin bölgeyi "terk etmek istediğini belirten" Gazzelilerin "gönüllü ayrılmasını" denetleyeceği ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında Gazzelilerin hangi ülkelere gönderileceği ya da olası göçmenleri kabul eden ülkeler bulunup bulunmadığı konusunda detay verilmedi.