Mısır'dan, 'İsrail ile Filistin arasında sükuneti sağlamak için çalışıyoruz' açıklaması

Mısır yönetimi, Filistin ile İsrail arasında son dönemde yaşanan gerginliğin ardından sükunetin sağlanması için çalıştığını belirtti.

Mısır yönetimi, Filistin ile İsrail arasında son dönemde yaşanan gerginliğin ardından sükunetin sağlanması için çalıştığını belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi resmi temaslarda bulunmak üzere Kahire'yi ziyaret eden Romanya Başbakanı Nicolae Ionel Ciuca'yı kabul etti.

Görüşmede, bölgesel meselelerin yanı sıra Mısır'ın, Filistin ile İsrail arasında sükunetin sağlanması için yürüttüğü çalışmalar ele alındı ancak bu çalışmalara ilişkin ayrıntı verilmedi.

Sisi ile Ciuca, Filistin meselesine kapsamlı ve adil çözüm bulunması için çalışmaların yoğunlaştırılması konusunda hemfikir olduklarını beyan etti.

Ukrayna'daki savaş ve bunun siyasi ve ekonomik etkilerinin ele alındığı görüşmede, enerji alanında işbirliği konusu da değerlendirildi.

Mısır hükümetinden yapılan açıklamada ise Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'nin Romanyalı mevkidaşı Ciuca ile bir araya geldiği ve görüşmenin akabinde, gaz taşımacılığı başta olmak üzere bir dizi mutabakat zaptının imzalandığı kaydedildi.

Filistin İslami Cihad Hareketinden daha önce yapılan açıklamada, hareketin Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale'nin Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria başta olmak üzere Filistin'deki gelişmeleri ele aldığı belirtilmişti.

İsrail'in Cenin saldırısı gerilimi tırmandırdı

İsrail'in geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın bölgede gerilimi tırmandırdı.

Cenin'de 10 Filistinlinin öldürüldüğü baskını Doğu Kudüs'teki bir yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 7 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırı izlemişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde de 28 Ocak'ta 13 yaşında bir Filistinlinin düzenlediği silahlı saldırıda biri ağır 2 İsrailli yaralanmış, fanatik Yahudi yerleşimciler de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere, evlerine ve araçlarına saldırmıştı.

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 2023'ün başından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35'ten fazla Filistinli öldürüldü.