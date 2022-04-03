Mısır'dan İsrail'e Filistin'de gerilimi tırmandırmaktan kaçınma çağrısı

Mısır, İsrail'e Filistin topraklarında gerilimi tırmandırmaktan kaçınma ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini durdurma çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in son günlerde Filistin topraklarında tansiyonu yükselten eylemlerini şiddetle kınandıklarını belirtti.

Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürdüğüne, İsrail güçlerinin Filistinlileri hedef alan operasyonlarına devam ettiğine işaret eden Hafız, İsrail'e özellikle ramazan ayında ve Yahudiler ile Hristiyanların bayramlarında gerginliği tırmandırmaktan kaçınma çağrısı yaptı.

Hafız, bölgede istikrarı engelleyen ve tansiyonu yükselten şiddet eylemlerine başvurulmaması gerektiğini vurguladı.

Tel Aviv yönetiminin uluslararası hukuka bağlı kalmasının önemini anımsatan Hafız, İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya ve tüm kutsal mekanlara yönelik ihlallerini durdurmasını istedi.

İsrail ordusu, bugün yaptığı açıklamada, "Duvarların Muhafızları" adı altında geçen yıl Gazze Şeridi'ne başlattığı operasyonun ikincisi için gerekirse hazır olduğunu duyurmuştu.

İsrail polisi, dün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir'deki sembolik girişi Şam Kapısı çevresinde 4 Filistinliyi gözaltına almıştı.

Tel Aviv yönetimince, İsrail içinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan saldırıların ardından "Dalgakıran" adını verdiği bir operasyon başlatılmış, onlarca Filistinli gözaltına alınırken, baskınlar sırasında biri çocuk 3 Filistinli de İsrail güçlerince öldürülmüştü.

Cenin kentinde düzenlenen gözaltı operasyonlarında, bazı Filistinlilerin İsrail askerlerine ateşle karşılık vermesi sonucu biri ağır 4 İsrail askeri de yaralanmıştı.