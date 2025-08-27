Mısır'dan Gazze'ye 2.700 Ton İnsani Yardım Gönderildi

KAHİRE, 27 Ağustos (Xinhua) -- Mısır'ın gönderdiği 2.700 ton yardım malzemesini taşıyan 200 tırlık insani yardım konvoyu, Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafından Kerem Şalom Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı.

Mısır devlet televizyonunun bildirdiğine göre salı günü yola çıkan konvoyda Dünya Gıda Programı'nın temin ettiği gıda malzemelerinin yanı sıra akaryakıt, ilaç ve tıbbi malzemeler bulunuyor. Yardım, Gazze Şeridi'ne teslim edilmeden önce İsrailli yetkililer tarafından denetlenecek.

Yardımın, 27 Temmuz'da başlatılan ve Mısır Kızılayı tarafından sürdürülen girişim çerçevesinde gönderilen 23. konvoy olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması raporunda Gazze'de aşırı düzeyde açlık yaşandığına ve gıda, ilaç ve yakıt gibi ihtiyaç malzemelerinde kritik düzeyde eksiklik yaşandığına dikkat çekilerek bölgenin bazı kesimlerinde kıtlık olduğu teyit edilmişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Ekim 2023'te İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'ye gönderilen yardımların yüzde 70'inden fazlasının Mısır tarafından temin edildiğini belirtmiş, binlerce tırla 550.000 tonun üzerinde yardım malzemesi taşındığını, öte yandan Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında yaklaşık 5.000 tırın beklemede olduğunu kaydetmişti.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin salı günü yaptığı açıklamaya göre son 22 ay içinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 62.819 Filistinli hayatını kaybederken 158.629 kişi de yararlandı. Söz konusu saldırılar altyapıya büyük zarar verirken insani koşullarda kötüleşmeye yol açtı.

Son 24 saat içinde Gazze'de hastanelere 75 kişinin cansız bedeninin ve 370 yaralının geldiğini kaydeden sağlık yetkilileri, "Enkazın altında ve yollarda birçok kişi bulunmasına karşın acil durum ve sivil savunma ekipleri onlara ulaşamıyor" diye ekledi.

İsrail saldırılarının başladığı tarihten bu yana Gazze'de yaşanan kıtlık ve kötü beslenme nedeniyle 117'si çocuk 303 kişi yaşamını yitirdi.