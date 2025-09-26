Mısır'dan Gazze İçin Uluslararası Güç Gönderilmesine Destek

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi'ne uluslararası güç gönderilmesi fikrine açık olduklarını söyledi.

Bakan Abdulati, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında Ürdün, Suudi Arabistan, Norveç başta olmak üzere Arap ve Avrupalı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Abdulati, "Gazze'de uluslararası güçlerin konuşlandırılmasına, BM Güvenlik Konseyi kararıyla, Filistin yönetiminin bölgeyi idare etmesine yardımcı olmak amacıyla açığız" dedi.

"Gazze Şeridi'nin geçici bir süre için herhangi bir Filistinli grubun katılımı olmadan Filistin yönetimi tarafından idare edilmesi konusunda bir mutabakat bulunduğunu" iddia eden Abdulati, konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

"İki devletli çözüm adil ve kapsamlı barışı sağlamanın tek yolu"

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, düzenlenen ortak basın toplantısında "İki devletli çözüm için oluşturulan uluslararası koalisyon, bu çözümün adil ve kapsamlı barışı sağlamanın tek yolu olduğu konusunda küresel bir mutabakat olduğunu teyit ediyor." dedi.

Safedi, "İki devletli çözümün önündeki tek engel, İsrail hükümetinin aşırı sağcı tutumudur. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun açıkça, Filistin Devleti'nin kurulmasına izin vermeyeceğini ilan etmesi, aynı zamanda adil ve kapsamlı barışa da izin vermeyeceğini söylemek demektir." diye konuştu.

İsrail başbakanının tüm adımlarının barışın önünde engel oluşturduğunu belirten Safedi, buna Gazze'deki soykırım, işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletilmesi, topraklara el konulması, Suriye'ye yönelik saldırılar ve Lübnan'a yönelik saldırıları örnek gösterdi.

Safedi, "Biz Arap-İslam koalisyonunda adil bir barış istiyoruz ve bunun yolunun, bağımsız bir Filistin devletinin kendi toprakları üzerinde güven içinde yaşamasından geçtiğini biliyoruz. Uluslararası toplumun İsrail'in saldırganlığını dizginlemek için ivedilikle harekete geçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da toplantıda yaptığı açıklamada, Filistin yönetimini finanse etmek için bazı ortaklarla acil uluslararası bir koalisyon kurulduğunu ve Suudi Arabistan'ın da Filistin yönetimine 90 milyon dolar fon sağlayacağını açıkladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Kurulu toplantısında telekonferans yöntemiyle dün yaptığı konuşmada, "Gazze Şeridi, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır ve bizler de Gazze'de güvenliği sağlama sorumluluğunu üstlenmeye hazırız." demişti.

Trump'ın Gazze'deki saldırıları sona erdirecek bir plan sunduğu iddiası

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantıda İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını kalıcı olarak sona erdirmesine ilişkin bir plan sunduğu ileri sürülmüştü.

Washington yönetiminin planının büyük ölçüde, Trump'ın damadı Jared Kushner ile eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in üzerinde çalıştığı "Gazze'de ertesi gün planından" oluştuğu kaydedilmişti.

Kanal 12'ye konuşan kaynaklara göre, Trump'ın planı, İsrailli tüm esirlerin serbest bırakılması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden kademeli olarak çekilmesini içeriyor.

Toplantıya katılan liderlere sunulan planda ayrıca Gazze Şeridi'nde Hamas olmaksızın bir yönetim mekanizması kurulması, bölgeye Arap ve İslam ülkelerinden askerlerin de yer alacağı güvenlik gücünün konuşlandırılması ve bölgenin yeniden inşası için Arap devletlerinden fon sağlanmasının da bulunduğu belirtildi.

ABD planı çerçevesinde İsrail saldırıları sonrası Gazze Şeridi'ndeki sürece Filistin Yönetiminin de dahil edilmesi öngörülüyor.