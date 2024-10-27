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Mısır'dan Gazze için 2 Günlük Ateşkes Önerisi

Mısır'dan Gazze için 2 Günlük Ateşkes Önerisi
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'nde İsrailli esirler ile alıkonulan Filistinlilerin takası için 2 günlük bir ateşkes önerisinde bulundu. Sisi, müzakerelerin kalıcı ateşkese dönüşmesi için önümüzdeki günlerde yapılacağını belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde İsrailli 4 esir ile alıkonulan bazı Filistinlilerin takası için 2 günlük ateşkes girişimi önerdiklerini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun, başkent Kahire'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Sisi basın toplantısında, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde İsrailli 4 esir ile alıkonulan bazı Filistinlilerin takası için 2 günlük ateşkes girişimi önerdiklerini söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi"Önümüzdeki 10 gün içerisinde geçici ateşkesi kalıcı ateşkese dönüştürmek için müzakereler yapılacak." dedi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, "Ziyaretim, birçok ortak önemi haiz meselelerin ele alındığı dostane, kardeşçe ve istişari bir ziyarettir." diye konuştu.

Tebbun, Sisi'nin Gazze Şeridi'ne yönelik ateşkes girişimini desteklediklerini aktardı.

Kaynak: AA / İbrahim Khazen - Güncel

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