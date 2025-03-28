Mısır'dan Gazze'de 40 Günlük Ateşkes Önerisi

KAHİRE, 28 Mart (Xinhua) -- Mısır, Gazze'deki ateşkese yönelik son önerisine İsrail'in olumlu yaklaştığı yönünde perşembe günü olumlu işaretler aldığını açıkladı. Kahire'nin ateşkes teklifinde, Hamas'ın her hafta beş İsrailli rehineyi serbest bırakması ve Gazze Şeridi'nde 40 günlük ateşkes uygulanması öngörülüyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan iki güvenlik kaynağının Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre Mısır, bu hafta başında Hamas ve İsrail'e Gazze'de ateşkesin yeniden sağlanmasını amaçlayan yeni bir teklif sundu. Söz konusu teklif, Hamas tarafından derhal kabul edilirken, İsrail'in yanıtıysa gecikti.

Adlarının gizli kalması koşuluyla konuşan kaynaklar, " İsrail'den olumlu sinyal almasının ardından Mısır, 40 günlük ateşkes ve her hafta rehinelerin serbest bırakılmasını öngören önerisinin uygulanması için yol haritası belirlemek üzere Katar ve İsrail'e birer heyet gönderdi" dedi.

Mısırlı heyetlerin, Katarlı arabulucular eşliğinde İsrail ve Filistinli yetkililerle görüşerek önerinin uygulanma mekanizmasını ele alacağı belirtildi.

Teklife göre İsrail, İsrailli ilk rehine grubunun serbest bırakılmasının ardından Refah Sınır Kapısı'nı açarak insani yardımlar ve mobil konutların Gazze'ye girişini kolaylaştıracak ve yaralıların tahliyesine izin verecek.

Kaynaklardan biri, ateşkesin pazar günü ilan edilebileceğini ancak hemen uygulanıp uygulanmayacağının henüz belirsiz olduğunu söyledi.

Hamas, 7 Ekim 2023'te İsrail'in güneyine düzenlediği saldırıda 251 kişiyi rehin almıştı. İsrail'in açıkladığı verilere göre Gazze'de hala 59 rehine bulunuyor ve bunlardan 35'inin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.