Mısır'dan Filistin Davasına Destek: Yerinden Edilmeleri Reddetti

Mısır, Filistin davasının tasfiyesine asla ortak olmayacağını ve yerinden edilmelerin kapısı haline gelmeyeceğini bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'den ayrılmak, her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Kahire yönetiminin Filistin halkının ister zorla ister gönüllü olsun herhangi bir bahaneyle topraklarından çıkarılmasını, siviller ve sivil altyapı hedef alınarak Filistinlilerin göçe zorlanmasını kınadığı ve reddettiği ifade edildi.

Bu uygulamaların uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu ve etnik temizlik niteliği taşıdığı vurgulanırken, uluslararası topluma bu suçlar için hesap verebilirlik mekanizmalarını harekete geçirme çağrısı yapıldı.

Mısır'ın, Filistin davasının tasfiyesine asla ortak olmayacağı, yerinden edilmelerin kapısı haline gelmeyeceği ve bunun "değişmez kırmızı çizgi" olarak kalacağı yinelendi.

İsrail'in bölgede sürdürmeye çalıştığı kaos ortamına karşı durulması, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca meşru Filistin yönetiminin Gazze'ye ve sınır kapılarına geri dönmesini sağlamak için uluslararası destek sağlanması ve bu konudaki uluslararası anlaşmalara uygun olarak sınır kapılarının yeniden açılması istendi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün Telegram'daki "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirilmesine karşı Mısır'ın güçlü muhalefetine işaret eden Netanyahu,"Gazze'nin yeniden inşası için farklı planlar var, ancak nüfusun yarısı Gazze'den çıkmak istiyor. Bu toplu bir sürgün değil." iddiasında bulunmuştu.