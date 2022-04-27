Mısır'daki Luksor Tapınağı'na Turistlerin İlgisi Büyük - Haberler

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Mısır'daki Luksor Tapınağı'na Turistlerin İlgisi Büyük

Xinhua - Güncel
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Mısır'daki Luksor Tapınağı'na Turistlerin İlgisi Büyük

LUKSOR, 27 Nisan (Xinhua) -- Mısır'ın Luksor kentinde Luksor Tapınağı'nı ziyaret eden turistler, 26 Nisan 2022. Thebes olarak da bilinen, Antik Yukarı Mısır'ın başkenti olan Luksor, bugünlerde tarihi tapınak yapıları ve diğer tarihi kalıntılarıyla turistlerin gözde turistik mekanlarından biri.

LUKSOR, 27 Nisan (Xinhua) -- Mısır'ın Luksor kentinde Luksor Tapınağı'nı ziyaret eden turistler, 26 Nisan 2022. Thebes olarak da bilinen, Antik Yukarı Mısır'ın başkenti olan Luksor, bugünlerde tarihi tapınak yapıları ve diğer tarihi kalıntılarıyla turistlerin gözde turistik mekanlarından biri. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Nisan, Mısır, Güncel, Haberler

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