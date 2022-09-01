Mısır'daki İslam Eserleri Müzesi'nden Kareler
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KAHİRE, 1 Eylül (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'deki İslam Eserleri Müzesi, 100.000'e yakın tarihi İslami esere ev sahipliği yapıyor ve dünyadaki en büyük İslami eserler müzelerinden biri olarak kabul ediliyor.
KAHİRE, 1 Eylül (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'deki İslam Eserleri Müzesi, 100.000'e yakın tarihi İslami esere ev sahipliği yapıyor ve dünyadaki en büyük İslami eserler müzelerinden biri olarak kabul ediliyor.
Mısır'ın başkenti Kahire'deki İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenen eserler, 31 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)
Mısır'ın başkenti Kahire'deki İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenen eserl eri inceleyen ziyaretçiler, 31 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/ Xinhua)
Mısır'ın başkenti Kahire'deki İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenen eserl erden birinin fotoğraflarını çeken bir erkek, 31 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)
Mısır'ın başkenti Kahire'deki İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret eden bir kadın, 31 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)