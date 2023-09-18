Mısır'daki Hadım Süleyman Paşa Camii, restorasyonun ardından yeniden açıldı

Mısır'da 1528'de inşa edilen ilk Osmanlı tarzı cami olan Hadım Süleyman Paşa Camii, 2017'den beri süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.

Mısır'da 1528'de inşa edilen ilk Osmanlı tarzı cami olan Hadım Süleyman Paşa Camii, 2017'den beri süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır'da Osmanlı tarzında inşa edilen ilk cami olan Hadım Süleyman Paşa Camii'nin, 2017 yılından bu yana devam eden restorasyon çalışmaları sonucunda açıldığını belirtti.

Şen, "Ortak tarihimizin bu değerli eserine gösterdikleri özen için Mısırlı yetkililere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed İsa, restorasyon projesinin tamamlanmasından sonra "Sarıyetu'l-Cebel" olarak bilinen Hadım Süleyman Paşa Camii'nin açılışını yaptı.

Açılışta konuşan Bakan İsa, Selahaddin Eyyubi Kalesi'nde bulunan caminin, Mısır'ın kültürel mirasının bir parçası olduğunu söyledi.

Hadım Süleyman Paşa tarafından 1528'de başkent Kahire'deki Selahaddin Eyyubi Kalesi'nde inşa ettirilen cami, 1951'de tarihi eserler listesine alınmıştı.