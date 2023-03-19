Mısır'daki güvenlik zirvesinde Filistin'de sükunetin sağlanması gerektiği vurgulandı

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde İsrail-Filistin geriliminin azaltılması için aralarında ABD'nin de bulunduğu 5 ülkeden heyetlerin katılımıyla düzenlenen güvenlik zirvesinde, Filistin topraklarında sükunetin sağlanmasının gerekliliği vurgulandı.

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde İsrail- Filistin geriliminin azaltılması için aralarında ABD'nin de bulunduğu 5 ülkeden heyetlerin katılımıyla düzenlenen güvenlik zirvesinde, Filistin topraklarında sükunetin sağlanmasının gerekliliği vurgulandı.

Mısır, Filistin, İsrail, Ürdün ve ABD'den üst düzey siyasi ve güvenlik yetkililerinin bugün Şarm eş-Şeyh'te düzenlediği toplantı sona erdi.

Toplantının kapanış bildirisinde, Mısır'ın daveti üzerine düzenlenen toplantının, 26 Şubat'ta Ürdün'ün Akabe kentindeki toplantının ve orada alınan kararların devamı niteliğinde olduğu ifade edildi.

Toplantıya katılanlar, hem Filistinliler hem de İsrailliler için barış ve istikrarın desteklenmesi taahhütlerini yineledi.

Toplantıya katılan taraflar, Filistin halkının ekonomik koşullarını iyileştirmek adına gerekli adımları atacak ve tansiyonun yükselmesine sebep olabilecek açıklama ve eylemleri engelleyecek iki ayrı mekanizma oluşturulması konusunda anlaştı.

Taraflar ayrıca, Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi statüsüne ne söz ne de eylemle zarar vermemeyi ve özellikle ramazanda bu mekanların kutsiyetine halel getirecek fiillere karşı harekete geçmeyi taahhüt etti.

Filistin topraklarında sükunetin sağlanması ve daha fazla şiddet yaşanmasına engel olunması gerektiği vurgulanan bildiride, karşılıklı güven artırıcı önlemler alınması ve çözüm bekleyen meselelerin doğrudan diyalog yoluyla ele alınmasına karar verildi.

Taraflar, kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın tesisi için Filistinliler ile İsrailliler arasında doğrudan müzakerelere zemin hazırlamak için işbirliği yapma arzusunda olduklarını dile getirdi.

Filistin yönetimi ve İsrail, Akabe zirvesinde de olduğu gibi tek taraflı eylemleri 3 ila 6 ay durdurmaya hazır olduklarını teyit etti.

İsrail ayrıca, 4 ay boyunca yeni yerleşim birimi inşasını tartışmaya açmama ve 6 ay boyunca kaçak yerleşim birimlerine onay vermeme yükümlülüğünü yineledi.

Toplantıda, nisan ayında yine Şarm eş-Şeyh'te toplanma kararı alındı ancak tarih açıklanmadı.

İsrail'in gerilimi tırmandıran adımları ve güvenlik zirveleri

İsrail ile Filistin arasındaki gerilimi azaltmayı hedefleyen güvenlik zirvesinin ilki Ürdün'ün Akabe kentinde 26 Şubat'ta düzenlenmişti.

Akabe'de Filistin, İsrail, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen güvenlik toplantısı sonrası yayımlanan kapanış bildirisinde, "Filistin yönetimi ile İsrail hükümetinin, tek taraflı eylemleri 3 ila 6 ay durdurmaya hazır olduklarını teyit ettiği" belirtilmişti.

Tek taraflı eylemlerin durdurulmasının, İsrail hükümetinin, 4 ay boyunca yeni yerleşim birimi inşasını tartışmaya açmaması ve 6 ay boyunca kaçak yerleşim birimlerine onay vermemesini içerdiği kaydedilmişti.