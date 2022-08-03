Mısır'daki Giza Piramitleri'inde uçuş gösterisi - Haberler

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Mısır'daki Giza Piramitleri'inde uçuş gösterisi

Mısır Hava Kuvvetleri akrobasi timi ve Güney Kore akrobasi timinin gösteri uçuşundan detay görüntüler GİZA - Mısır Hava Kuvvetleri akrobasi timi "Gümüş Yıldızlar" ile Güney Kore akrobasi timi "Karar Kartallar", Giza Piramitleri semalarında gösteri uçuşu yaptı.

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Mısır Hava Kuvvetleri akrobasi timi ve Güney Kore akrobasi timinin gösteri uçuşundan detay görüntüler

GİZA - Mısır Hava Kuvvetleri akrobasi timi "Gümüş Yıldızlar" ile Güney Kore akrobasi timi "Karar Kartallar", Giza Piramitleri semalarında gösteri uçuşu yaptı.

AA / Güncel

Güney Kore Gümüş Mısır Güncel Haberler

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