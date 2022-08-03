Mısır'daki Giza Piramitleri'inde uçuş gösterisi Mısır Hava Kuvvetleri akrobasi timi ve Güney Kore akrobasi timinin gösteri uçuşundan detay görüntüler GİZA - Mısır Hava Kuvvetleri akrobasi timi "Gümüş Yıldızlar" ile Güney Kore akrobasi timi "Karar Kartallar", Giza Piramitleri semalarında gösteri uçuşu yaptı. Mısır Hava Kuvvetleri akrobasi timi ve Güney Kore akrobasi timinin gösteri uçuşundan detay görüntüler GİZA - Mısır Hava Kuvvetleri akrobasi timi "Gümüş Yıldızlar" ile Güney Kore akrobasi timi "Karar Kartallar", Giza Piramitleri semalarında gösteri uçuşu yaptı. AA / Güncel Güney Kore Gümüş Mısır Güncel Haberler

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